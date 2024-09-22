شركة التعاون للبترول تفوز بكأس كرة الماء في بطولة الشركات

، نهائي كرة الماء والذ أقيم على حمام سباحة المدينة الرياضية ب بورسعيد ، ضمن مسابقات بطولة الشركات في نسختها الـ ٥٧ والمقامة علي ملاعب الصالة الرياضية ب بورسعيد وما يميزها أنها تضم لاعبين من مختلف الأعمار السنية الكبيرة رغم صعوبة لعبة كرة الماء التي تحتاج إلي لياقة بدنية قوية ومجهود بدني وعضلي وتنفسي من أجل الفوز.

وفي اليوم الأخير لمسابقة الدرجات للمتقدمين فوق ٣٥ سنه لمسافة ٤٠ كيلو أعلن الكابتن حمدي محمود مقرر المسابقة فوز شركة ايسترن كومباني بالمركز الأول وهيئة قناة السويس بالمركز الثاني وشركة غزل شبين بالمركز الثالث والسكر والصناعات بالمركز الرابع بينما انسحب فرق غزل المنصورة.

كأس كرة الماء بطولة الشركات شركة التعاون للبترول إيسترن كومباني بورسعيد

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