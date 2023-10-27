شركات المحمول عن توصيل الاتصالات لـ غزة: ندرس الأمر وفقا لضوابط التراخيص

أكدت مصادر بشركات المحمول في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركات جاهزة لتوفير خدمات الاتصالات للأشقاء في غزة، وتدرس هذا الأمر، غير أن قانون الاتحاد الدولي للاتصالات وتراخيص شركات الاتصالات لا تسمح بأن تصل الإشارة إلى خارج حدود الدولة.جاء ذلك ردا على تداول هاشتاج "شبكة مصر لغزة"، والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تسببت في قطع الاتصالات الأرضية والمحمولة.

وتصدر هاشتاج "شبكة مصر لغزة" قائمة ترندات منصة إكس "تويتر سابقا"، طالب خلاله المغردون جميع شركات الاتصالات المصرية، بالسماح لأهالي غزة باستخدام شبكاتها، بعد قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل.

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الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزةالاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزةالاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕