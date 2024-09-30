شركة التعاون للبترول: ارتفاع المبيعات بنسبة 7.5 مليون طن خلال العام الماضي

قال المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول إن مبيعات الشركة العام المالى الماضى بلغت 7.

وأوضح أن إجمالى مبيعات الزيوت خلال العام المالى 76.5 ألف طن، كما زادت مبيعات زيوت عالية الأداء بنسبة 4٪ عن العام السابق، وحققت مبيعات التصدير من الزيوت كمية 1441 طناً، وتلبية جانب من تموين السفن من خلال 6 ناقلات بترولية ثنائية البدن وتبلغ السعة التخزينية للناقلات 9650 طناً، كما يبلغ اجمالى السعة التخزينية للتعاون للبترول بالموانئ البحرية 41.

جاء ذلك أثناء اعتماد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لانتائج أعمال الشركة بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.وبدوره، أكد بدوي على استمرار دعم الجهود التطويرية لكيانات تسويق المنتجات البترولية والتى توفر وتقدم منتجات وخدمات متنوعة تخدم السوق المصرى فى ظل تنافسية كبيرة يتمتع بها السوق المصرى القوى والذى يستوعب المزيد من الاستثمارات ويمتلك آفاقاً واعدة من الفرص فى هذا المجال، فى ظل نموه المستمر.

وأكد الوزيران أن الدولة بكافة جهاتها ومؤسساتها لديها تنسيق كامل فيما يخص دعم الكيانات الوطنية لتحقيق أقصى استغلال لطاقاتها الإنتاجية وإمكاناتها لجذب المزيد من الاستثمارات، وأكدا على أن هناك العديد من الفرص التوسعية على رأسها نشاط تموين السفن وزيادة انتشار محطات التموين والخدمة على الطرق والمحاور المرورية الجديدة وزيادة نقل المنتجات البترولية عبر السكك الحديدية.

ومن جانبه أثنى الفريق كامل الوزير على ما تقدمه شركتى التعاون ومصر للبترول من جهود فى توفير المنتجات البترولية والكيماوية للسوق المحلى والتعاون البناء مع جهات الدولة والحرص على تطويرهما وزيادة قدراتهما ككيانات وطنية مهمة لدعم الاقتصاد الوطنى.

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