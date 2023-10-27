شركات البورصة توزع 18.5 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال 22 يومًا

بلغت 44.4 مليار جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 1.105 مليار جنيه خلال يناير، و2.304 مليار جنيه خلال فبراير، و1.996 مليار جنيه خلال مارس، و11.733 مليار جنيه خلال أبريل، و7.335 مليار جنيه خلال مايو، و583 مليون جنيه خلال يونيو، و217 مليون جنيه خلال يوليو، و307 ملايين جنيه خلال أغسطس، و310 مليون جنيه خلال سبتمبر، و18.5 مليار جنيه حتى يوم 22 أكتوبر الجاري.

ليس، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمالية والصناعية المصرية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والمصرية للاتصالات، وبنك التعمير والإسكان، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإيديتا للصناعات الغذائية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وسماد مصر...

اقرأ أكثر:

youm7 »

163 شركة جديدة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأسست خلال يوليو 2023بلغت أعداد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تم تأسيسها 163 شركة خلال شهر يوليو لعام 2023 برأس مال 98.9 مليون جنيه، موزعة بين شركتين اتصال برأس مال 0.03 مليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕

50.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى لشراء العقارات والأراضىتصدر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي بقيمة 50.1 مليار جنيه بنسبة 87.35% تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 2.2 مليار جنيه بنسبة 3.90%.. اقرأ أكثر ⮕

خطة الإسكان لتنفيذ 500 مشروع في سيناء ومدن القناةقال الدكتور سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني، إن وزارة الإسكان تنفذ 500 مشروع في سيناء ومدن القناة بتكلفة 30 مليار جنيه خلال 9 سنوات. اقرأ أكثر ⮕

أسعار ومواصفات السيارة الوحيدة التي تشارك بها بي واي دي في مبادرة الإحلالتتوفر بي واى دي F3 للمقبلين على الشراء داخل مبادرة الإحلال خلال شهر أكتوبر الجاري بسعر رسمي يبدأ من 381.000 جنيه للفئة الأولى، و431.000 جنيه للفئة الثانية. اقرأ أكثر ⮕

الإحصاء: دعم السلع التموينية بلغ 84.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الدولة أنفقت 232.1 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 مقابل 129.2 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 102.9 مليار جنيه. اقرأ أكثر ⮕

البورصة: تنفيذ صفقة على شركة آيس مان بقيمة 60.3 مليون جنيهكشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية لتصنيع المواد الغذائية (ايس مان) خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) اقرأ أكثر ⮕