شراكة أمز وأنتل: تحالف للرقائق يرفع أسهم إنتل

قد يكون من المفيد أن يكون لديك أصدقاء أثرياء، هذا صحيح بشكل خاص عندما يدير هذا الصديق أكبر شركة حوسبة سحابية في العالم وأنت شركة مصنعة ل رقائق الكمبيوتر . هذا هو السبب في ارتفاع أسهم إنتل بعد أن أعلنت الشركة عن شراكة جديدة مع أمازون لتصميمات رقائق مخصصة لشركتها التابعة Amazon Web Services .

انخفضت أسهم إنتل بنسبة 70٪ من أعلى مستوى لها في خمس سنوات حيث تكافح الشركة لبناء أعمالها الجديدة في مجال الصب والتنافس في عصر الذكاء الاصطناعي. بعبارة أخرى، وافقت الشركتان على تجميع الموارد لتصميم رقائق الكمبيوتر معًا. ستنفق أمازون أيضًا 7.8 مليار دولار في وسط أوهايو على تطوير مركز البيانات. إن العلاقة بين أمازون وإنتل توطدت. وهذا منطقي لسببين رئيسيين. أولاً، تعد إنتل واحدة من أكبر موردي رقائق الكمبيوتر لمراكز بيانات AWS.

إنتل أمازون AWS رقائق الكمبيوتر ذكاء اصطناعي

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