شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء

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وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع المدن والقرى، ومن ضمن أعمال التحديث اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه المخططات، حيث بلغت 100% للمدن، وللقرى 79%، والعزب 40%، وجارٍ إنهاء جميع الأحوزة العمرانية، وجارٍ إنهاء كل الأحوزة العمرانية. فيما نعى المجلس التنفيذي، قبل مناقشة جدول الأعمال، الراحلة الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، وأستاذ أمراض النساء والتوليد.

مخالفات البناء محافظة الغربية الرقابة صحة المواطنين أملاك الدولة

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