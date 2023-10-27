شاهد.. لحظة تصدي المقاومة لتوغل إسرائيلي بصواريخ الكورنيت

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدأبو الغيط يُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:07 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:07 م

، صواريخ الكورنيت في التصدي لتوغل إسرائيلي رافق أعنف قصف جوي يواجهه قطاع غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجاري. وقالت قناة «الأقصى» الفضائية، إن هناك معارك ضارية بين المقاومين وقوات الاحتلال اندلعت قرب حدود قطاع غزة، أطلق خلالها أربعة صواريخ كورنيت تجاه دبابات ومدرعات الاحتلال/>بدورها، ذكرت صحيفة «فلسطين» أن كتائب القسام تتصدى لتوغل بري إسرائيلي، في بيت حانون (شرق شمال قطاع غزة) وشرق البريج (وسط)، بينما تدور اشتباكات عنيفة تدور على الأرض حاليا.

والكورنيت صاروخ مضاد للدروع روسي الصنع، موجه ومصوب بأشعة ليزر، ويمكن إطلاقه من خلال منصة تثبت على الأرض أو الكتف مباشرة، وفق وكالة الأناضول. وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن قصفا مدفعيا عنيفا ينفذ حاليا على شمال قطاع غزة، مشيرة إلى تعطل شبكة الإنترنت في غزة ، جراء التفجيرات الضخمة التي نفذها جيش الاحتلال في القطاع. headtopics.com

بدورها، قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي، إن التوغل البري للقوات على الحدود مع قطاع غزة ليس غزوا بريا بشكل رسمي، حسبما نقلت القناة 12 العبرية. ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات. headtopics.com

وفيما لم يعلن جيش الاحتلال بدء العملية بشكل رسمي، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء الجمعة، إن إسرائيل شنت للتو حرباً برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية.مندوب فلسطين بالجامعة العربية عن أحداث غزة: 2.3 مليون شخص يتم إبادتهم وسط الأمة العربية

حماس تعلن تصدي مقاتليها لتوغل بري إسرائيلي في قطاع غزةأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الجمعة، عن تصدي مقاتليها لتوغل بري إسرائيلي في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وسائل إعلام فلسطينية: فصائل المقاومة تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانونقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن فصائل المقاومة تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج، واشتباكات عنيفة تدور على الأرض الآن. اقرأ أكثر ⮕

المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزةالمقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزةالمقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزةالمقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

إعلام فلسطيني: الفصائل تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة على الأرضأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن إعلام فلسطيني يقول أن الفصائل تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض الآن اقرأ أكثر ⮕