شاهد| أربعة أهداف ورقم قياسي وهدف عكسي سمة كلاسيكو الهلال وأهلي جدة

غريمه أهلي جدة وحسم الكلاسيكو السعودي، بفوز مهم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، في قمة مواجهات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين،"دوري روشن"، موسم 2023 - 2024.شهدت المباراة تسجيل أسرع هدف في الكلاسيكو السعودي بين الهلال والأهلي؛ حيث سجل ميلنكوفيتش سافيتش نجم الهلال هدف فريقه بعد مرور 58 ثانية في أول دقيقة بالمباراة.

كذلك شهدت المباراة تسجيل روجير إيبانيز نجم الأهلي، هدف بالخطأ في مرماه، ليمنح المنافس الأفضلية في المباراة. يذكر أنه سجل هدفي الهلال ميلنكوفيتش سافيتش، في الدقيقة الأولى، وألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 37 من الشوط الأول، وروجير إيبانيز لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 84.خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ كاليدو كوليبالي ــ ياسر الشهرانيخط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش ــ ميشايل ديلجادو ــ مالكومخط الوسط: محمد المجحد ــ جابرييل فيجا ــ فرانك كيسيهبهذا الفوز يبتعد الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 29 نقطة؛ حيث حقق الانتصار في 9 مباريات وتعادل في مناسبتين، ولم يتلق أي هزيمة.

الهلال يفاجئ الأهلى بالهدف الأول بعد 45 ثانية من كلاسيكو السعودية.. فيديوأحرز سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم فريق الهلال السعودى، الهدف الأول فى شباك نظيره أهلى جدة، بعد مرور 45 ثانية فقط من إنطلاق كلاسيكو السعودية. اقرأ أكثر ⮕

التشكيل الرسمى لكلاسيكو الهلال ضد الأهلى فى الدورى السعودىأعلن خورخى خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، السعودى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره أهلى جدة، في كلاسيكو السعودية، والمقرر لها فى تمام الثامنة من مساء اليوم. اقرأ أكثر ⮕

الدوري السعودي.. الهلال يتفوق على الأهلي بثنائية فى الشوط الأولنجح فريق الهلال السعودى، فى إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره أهلى جدة، بهدفين دون مقابل، فى الشوط الأول من كلاسيكو السعودية. اقرأ أكثر ⮕

الهلال يعزز صدارة الدوري السعودي بثلاثية ضد الأهلى.. فيديوتغلب فريق الهلال السعودى على نظيره أهلى جدة، بنتيجة 3-1، في كلاسيكو السعودية الذى أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب 'الملك فهد الدولي'.. اقرأ أكثر ⮕

عبد الله السعيد: زيزو وأفشة قادرون على التألق بالدوري السعوديتحدث عبد الله السعيد لاعب بيراميدز عن المواجهة المرتقبة التى تجمع نادي الهلال نظيره أهلى جدة في كلاسيكو السعودية والمقرر لها فى تمام السابعة من مساء اليوم اقرأ أكثر ⮕

عبد الله السعيد: زيزو وأفشة قادرون على التألق بالدوري السعوديتحدث عبد الله السعيد لاعب بيراميدز عن المواجهة المرتقبة التى تجمع نادي الهلال نظيره أهلى جدة في كلاسيكو السعودية والمقرر لها فى تمام السابعة من مساء اليوم اقرأ أكثر ⮕