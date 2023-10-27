شاهد الآن الاجتياح البري لغزة..تقارير إسرائيلية تعلن بدء الهجوم البرى الشامل

، بينما قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وأن القصف الإسرائيلى على غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوان. ، وسط إدانات عربية ودولية، بعدما كثّفت تل أبيب غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة مساء الجمعة، في هجوم اعتبر الأعنف منذ بداية الحرب.بدء الاجتياح البري.. ماذا يجري في غزة الآن؟

كما عاش قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا غير مسبوق من عدة مناطق، بحرًا وبرًا وجوًا، حيث توغّلت عدة دبابات على أكثر من محور.أول رد لحماس بعد الاجتياح البري لغزة بينما أفادت القناة الرسمية الإسرائيلية"كان"، بأن ما يحري يعدّ أقوى ضربات إسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب.

أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي، التوافق السياسى والعسكرى، كما ذكرت المراسلة، أن هناك مداهمات مركزة من جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الجزء الشرقى من قطاع غزة. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البرى لقطاع غزة. headtopics.com

إسرائيل تحدد موقفها من الاجتياح البري الشامل لغزة بعد التوغل المفاجئوافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي. الاجتياح البري الشامل لغزة وحسب صحيفة 'وول ستريت جو اقرأ أكثر ⮕

قصف عنيف ومتواصل على غزة.. تقارير إسرائيلية: بدء الهجوم البريقصف عنيف ومتواصل على غزة تقارير إسرائيلية بدء الهجوم البري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

قصف عنيف ومتواصل على غزة.. تقارير إسرائيلية: بدء الهجوم البريقصف عنيف ومتواصل على غزة تقارير إسرائيلية بدء الهجوم البري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

قصف عنيف ومتواصل على غزة.. تقارير إسرائيلية: بدء الهجوم البريقصف عنيف ومتواصل على غزة تقارير إسرائيلية بدء الهجوم البري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: تقارير إسرائيلية تعلن بدء الهجوم البري الشامل على قطاع غزةعرضت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، نبأ عاجلا، نقلا عن تقارير إسرائيلية يفيد ببدء الهجوم البري الشامل على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: تقارير إسرائيلية تعلن بدء الهجوم البرى الشامل على قطاع غرةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن تقارير إسرائيلية، تحدثت عن بدء الهجوم البري الشامل على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕