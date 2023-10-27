شاهد.. وزير الرياضة يشارك فى مباراة مع لاعبى كابيتانو مصر

وقال صبحي للاعبين: مبروك انكم انضميتوا بعد اختبارات طويلة لمشروع كابيتانو مصر، وده مشروع يعني الظولة المصرية عاملاه مع أمبر الشركات وشريك إعلامي وهي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برعاية كريمة من فخامة الرئيس وهو مهتم جداً.أضاف: زملائكم في 10 لاعبين بيعملوا معايشة في أسبانيا وفي لاعبين راحوا أندية والباقي بيتمرن وأنتم شدوا حيلكم شوية ولازم يكون عندكم طموح وأمل وبالتوفيق.

وقال أحمد رأفت للاعبين: كنت بلعب كرة قدم انت مش مضطر تكسب طول الوقت ومعاكم كباتن كبار ربنا معاكم وتحققوا افضل نتائج، محمد اليماني قال لي انه عنده لاعب مجتهد اسمه أحمد عزت، مؤسسة حياة كريمة عاملة ليك مفاجأة.وقال عضو مؤسسة حياة كريمة: المؤسسة استجابت لطلب محمد اليماني ان منزل اللاعب أحمد عزت محتاج ترميمات وعملنا بحث ميداني ولم نتأخر وسنقوم بترميم المنزل ومتكفلين بالأمر لأن هدفنا تنمية الانسان المصري، وأي حد عنده مشكلة احنا معاكم في أي وقت وأي مكان.

كابيتانو مصر.. أحمد رأفت مذيع الشارع يجرى لقاء مع شبيه محمد صبحى ومحمد هانىحلّ أحمد رأفت، مذيع الشارع، ضيفا فى حلقة اليوم من برنامج كابيتانو، الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، وأجرى لقاءات مع لاعبى البرنامج. اقرأ أكثر ⮕

وزير الرياضة ضيفا على كابيتانو مصر لتحفيز اللاعبينحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواجد في مباراة فريقي 'مدحت فقوسة'، بقيادة سمير كمونة، و'شحتة' بقيادة محمد اليماني وذلك لتحفيز اللاعبين. اقرأ أكثر ⮕

كابيتانو مصر .. فوز فريق هشام عبد الرسول على السياجى 1/0أقيمت مباراة بين فريقي هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي، وفرقة محمد السياجي بقيادة علاء ميهوب، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبرنامج كابيتانو مصر، الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت. اقرأ أكثر ⮕

والد لاعب كابيتانو مصر بلال أحمد: هجيلك حتى لو مشى وارفع راس بلدكأجرى أحمد رأفت، مذيع الشارع، حوارا مع والد اللاعب بلال أحمد لاعب فريق 'شحتة' ببرنامج كابيتانو مصر، والذي استجابت له مؤسسة حياة كريمة لترميم منزله. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية أوزبكستان يدعو إلى وقف النزاع المسلح في قطاع غزةبحث وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف مع سفراء كل من مصر والجزائر والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وفلسطين والمملكة العربية السعودية وإسرائيل لدى أوزبكستان تطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وزير الصحة يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون في الملف الطبياستقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر اقرأ أكثر ⮕