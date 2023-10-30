شاهد.. عمر كمال يؤدي مناسك العمرة من أمام الكعبة المشرفة

شارك المطرب عمر كمال، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

شارك عمر كمال، مطرب المهرجانات الشعبية، منشورا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.وأشار إلى أنه مستمر في العمل بالأفراح والحفلات رغم أحداث غزة المؤلمة؛ لأنه ملتزم باتفاقات، ولديه عمالة توفر دخلا لـ 40 أسرة.

إصابة محمد التاجي في رأسه أثناء الصلاة بالمدينة المنورةكشف الفنان الكبير محمد التاجي إصابته في رأسه أثناء صلاة الفجر فى المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية التى زارها من أجل تأدية مناسك العمرة. اقرأ أكثر ⮕

عمر كمال يتفاعل مع الطفلة الفلسطينية «شام»شارك المطرب عمر كمال، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي 'إنستجرام'، صورة للطفلة الفلسطينية شام، بعد نجاتها من الإصابة خلال قصف قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

بعد نجاتها من القصف.. عمر كمال يتفاعل مع الطفلة الفلسطينية شام.. شاهدنشر المطرب عمر كمال -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- صورة للطفلة الفلسطينية شام، بعد نجاتها من الإصابة في عملية قصف قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

عايز يلعب في الأهلي..عمر كمال عبد الواحد يحدد هدفه خلال الانتقالات الشتويةقال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي مودرن فيوتشر، قرر بيع لاعبه عمر كمال عبدالواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يستفيد من رحيله خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي. اقرأ أكثر ⮕

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم 29 أكتوبر في البنوك المصريةتتزايد عمليات البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك وشركات الصرافة مع تزايد حركة السفر الي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة اقرأ أكثر ⮕

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية 28 أكتوبرتتزايد عمليات البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك وشركات الصرافة مع تزايد حركة السفر الي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة. اقرأ أكثر ⮕