شاهد.. الأمن الأردني يفرق المتظاهرين بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان

ومساء الجمعة، قال الأمن الأردني إن"قوات الأمن تتعامل الآن مع عدد من الأشخاص توجّهوا لمنطقة الرابية، وقاموا وبكل أسف بإثارة الشغب وإشعال النيران".وأشار إلى أنه يتم"تتبع ناشري فيديوهات حرّضوا على رجال الأمن، واتهموهم بإشعال النيران بأحد المنازل وهو عارٍ من الصحة".

وأوضح أن"مجموعة من مثيري الشغب قاموا بإشعال الأشجار في محيط المنزل، وامتدت إلى فناء المنزل الخارجي، وتم التعامل معهم بالقوة المناسبة، وفتح الطريق أمام سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق الذي لم ينتج عنه سوى أضرار مادية فقط".

وأضاف:"كل ما يُنشر حول تسبب قنابل الغاز بإشعال الحريق هو عار من الصحة، وأن تلك القنابل علميا وعمليا لا يمكن أن تتسبب بإشعال الحريق". غزة تعيش الليلة الأصعب.. إسرائيل تصفي القطاع بعد عزله عن العالم صور من الجو تفضح جرائم إسرائيل ضد المدنيين في غزة.. محرقة جماعية وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية اعلنت انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل، فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان. headtopics.com

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت.

كما أكدت شركات الاتصالات في غزة الانقطاع الكامل لشبكاتها العاملة في القطاع، في حين تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الانترنت. headtopics.com

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ليلة غزة الدامية.. الأمن الأردني: نتعامل مع مثيري شغب قرب السفارة الإسرائيلية (فيديو)قالت مديرية الأمن العام في الأردن، إن عناصرها تعاملوا مع عدد من الأشخاص توجهوا لمنطقة الرابية وعملوا على إثارة الشغب وإشعال النيران. اقرأ أكثر ⮕

السفير الفلسطيني بالقاهرة: أمريكا تعطل اتخاذ قرار لوقف العدوانقال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني في القاهرة، إن مجلس الأمن فشل سابقا، وفشل اليوم في اتخاذ موقف حازم وواضح لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووضع حد لهذا العدوان. اقرأ أكثر ⮕

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