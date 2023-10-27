شارك بصوتك.. وزارة الهجرة تطلق حملة للمشاركة بانتخابات الرئاسة.. سها جندى تلتقى الجاليات المصرية بـ6 دول خليجية.. وتوجه بإنشاء غرفة عمليات لاستقبال الاستفسارات.. وتؤكد: المصريون بالخارج ركن أساسى فى صنع القرار

، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة "شارك بصوتك" لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل "الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣/٢٠٢٤" وذلك خلال أولى لقاءاتها ضمن الحملة مع أقطاب الجاليات المصرية في 6 دول خليجية، وهم جالياتنا في السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج...

وأضافت وزيرة الهجرة أننا نتابع ما يقوم به أبناؤنا بالخارج من جهود بارزة للترويج لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024- 2023، مؤكدة أننا نعمل بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لحل أى مشكلات أو تذليل أي عقبات تعيق المصريين بالخارج عن المشاركة الإيجابيةوأشارت السفيرة سها جندي إلى آليات الاستثمار غير المباشر للمصريين بالخارج ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات إلى الوطن، مؤكدة أن مصر تحرص على إتاحة كافة المحفزات والميزات للمصريين بالخارج في العديد من المجالات.

وحول توقيتات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، أوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات ستجري أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر القادم، وكذلك التصويت في جولة الإعادة سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024وتابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومي، حتى لو كانت غير سارية، وجواز السفر بشرط أن يكون الجواز مميكن وساريا متضمنا الرقم القومي، موضحا أنه يحق لرئيس اللجنة السلطة... headtopics.com

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الهجرة تطلق حملة «شارك بصوتك» لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسيةالهجرة تطلق حملة &171;شارك بصوتك&187; لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية اقرأ أكثر ⮕

'شارك بصوتك' حملة الهجرة لحث المصريين بالخارج على المشاركة بانتخابات الرئاسةأطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة 'شارك بصوتك' لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الانتخابات الرئاسية 2023/2024، اقرأ أكثر ⮕

إطلاق حملة «شارك بصوتك» لحث المصريين بالخارج على المشاركة في انتخابات الرئاسةشارك بصوتك حملة أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لحث الجاليات المصرية حول العالم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. اقرأ أكثر ⮕

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وزيرة الهجرة تحث المصريين حول العالم على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسيةجندي تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم في الانتخابات اقرأ أكثر ⮕

عرس ديمقراطي.. وزيرة الهجرة تحث المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسيةوجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلمة إلى أبناء الجاليات المصرية حول العالم، من أجل حثهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. اقرأ أكثر ⮕