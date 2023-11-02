شادي محسن: الدولة المصرية تسعى لإنقاذ أكبر عدد من مصابي غزة

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية"إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية تسعى لانقاذ أكبر قدر من المصابين بغزة. وأضاف أن مصر معهودة بتقديم دور إنساني وتنموي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وخاصة فيم بتعلق بالبنية التحتية الطبية، وهذه ليست أول مرة تستقبل مصر مصابين من قطاع غزة في المستشفيات في سيناء.
وأشار إلى أن ذلك مشهد اعتيادي دائم وليس جديد، موضحًا أنه تم وصول حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بمستشفى العريش العام.هلا رشدي عن حملة المقاطعة: مفيش عودة بمشيئة الله
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