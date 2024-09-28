سalah يقود ليفربول للفوز على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد مولينيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون، وخاض المباراة كاملة، وسجل هدف الريدز الثاني. افتتح المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي التهديف في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بعد سيطرة واستحواذ من لاعبي ليفربول على الكرة ومجريات اللعب. جاء هدف كوناتي في الدقيقة 45+2، من رأسية قوية سددها بعدما استقبل عرضية زميله دييجو جوتا، ليضع رفاق محمد صلاح في المقدمة على وولفرهامبتون.

وبالرغم أن كوناتي أحرز هدف ليفربول الأول، إلا أنه تسبب في إحراز وولفرهامبتون لهدف التعادل في الدقيقة 56، حيث فشل في إخراج الكرة من منطقة الجزاء، ليستغل كارلوس فوريس خطأ مدافع الريدز، ويمرر الكرة لزميله ريان آيت نوري، الذي لم يتهاون أمام شباك الحارس أليسون بيكر.بتلك النتيجة، قاد محمد صلاح ليفربول إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وأرسنال، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند نقطة وحيدة في المركز العشرين والأخير.

ليفربول، وولفرهامبتون، محمد صلاح، الدوري الإنجليزي

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