الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. سيول المغرب تهدم منازل وتعزل قرى بكاملها.. البنتاجون: اتفاق سعودى أمريكى على تعزيز الشراكة لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.. غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب اللبنانىحرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يعرض "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية.قال موقع "هسبريس" المغربي إن السيول القياسية التي ضربت إقليم طاطا هدمت عددا من المنازل وعزلت قرى مغربية بكاملها.

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات الاستهداف العدواني الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة.أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب اللبناني، وغارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف مجددا وادي تفاحتا وأطراف بقرر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلغاء سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

سيول، المغرب، البنتاجون، السعودية، أمريكا، الشراكة

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