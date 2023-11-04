سيناريوهات الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة

سيناريوهات ثلاث كشفت عنها الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عقب بدء عملية طوفان الأقصى

. حيث يكثف الجيش الإسرائيلي الغارات والقصف الجوي والمدفعي والبحري على قطاع غزة، فيما تستهدف الفصائل الفلسطينية حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع، في هذه السطور نوضح هذه السيناريوهات كل على حدة… الوثيقة الأوروبية وحرب غزةفي إطار التصعيد المستمر لمدة 27 يومًا، كشفت وثيقة ألمانيا المسربة والتي لم يتم تقديمها بشكل رسمي، وإنما توزيعها بشكل سري على دول الاتحاد الأوروبي، عن عدة مقترحات بشأن قطاع غزة بعد انتهاء حرب غزة التي تشنها إسرائيل. اقرأ أيضًا: سيارات متفحمة وجثامين.. شاهد آثار حادث طريق إسكندرية «فيديوجراف» مدة غياب رضا سليم بعد إصابته في مباراة الأهلي وصن داونز «فيديوجراف» إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف» للمزيد حول الوثيقة الأوروبية وخطة احتلال غزة وتهجير سكانها وتمركز قوات الناتو على الحدود مع مصر بعد انتهاء حرب غزة التي تشنها إسرائيل شاهد الفيديوجراف التالي

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