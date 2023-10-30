سيناء أرض الخير.. لقطات لتطوير ميناء العريش البحرى (فيديو)

تجرى وزارة النقل أعمال تطوير موسعة لميناء العريش البحرى، بمحافظة شمال سيناء، وهو ما ينعكس على حركة الاستيراد والتصدير لمنتجات سيناء وتنمية اقتصادها، ويتم تنفيذ مشاريع التطوير على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل إنشاء أرصفة بإجمالى أطوال 2250 م تصل إلى حوالي 18 م وحواجز أمواج بطول 2700 م، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج رئيسى بطول 1250 م، وإقامة رصيف سياحى عليه بطول 1000 م، ثم إنشاء إمتداد للحاجز الرئيسى بطول 1200 م وكذلك إنشاء حاجز أمواج شرقى بطول 250 م وإنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 م...

تجرى وزارة النقل أعمال تطوير موسعة لميناء العريش البحرى، بمحافظة شمال سيناء، وهو ما ينعكس على حركة الاستيراد والتصدير لمنتجات سيناء وتنمية اقتصادها، ويتم تنفيذ مشاريع التطوير على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل إنشاء أرصفة بإجمالى أطوال 2250 م تصل إلى حوالي 18 م وحواجز أمواج بطول 2700 م، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج رئيسى بطول 1250 م، وإقامة رصيف سياحى عليه بطول 1000 م، ثم إنشاء إمتداد للحاجز الرئيسى بطول 1200 م وكذلك إنشاء حاجز أمواج شرقى بطول 250 م وإنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 م بالإضافة إلى إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 م وإنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 موتشمل أعمال المرحلة الثانية، البدء في الحوض الثاني والذي يشمل (أرصفة بأطوال 1650 م - حاجز أمواج غربى بطول 1200 م، وحاجز أمواج شرقى بطول 1100 م - ساحات ومخازن بمساحة 769 م2 ويعقب تنفيذ الحوض الثاني تنفيذ أعمال الحوض الثالث الذي يشمل (أرصفة حاويات بأطوال 3200 م بغاطس 17مكوبرى الفردان الجديد يعيد خدمة القطارات لسيناء من جديد.. اعرف التفاصيلبايدن يصدر أمرا تنفيذيا شاملا للاستفادة من الذكاء الاصطناعى وإدارة مخاطرهبايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى

ننشر خريطة الممر اللوجيستى طابا - العريش بسيناءينشر اليوم السابع خريطة توضح مسار ممر العريش طابا اللوجستى الذى تنفذه وزارة النقل المصرية، لربط ميناء العريش البحرى بميناء طابا.. اقرأ أكثر ⮕

وزارة النقل تطور ميناء العريش البحرى لتنمية شمال سيناء.. صورتجرى وزارة النقل أعمال تطوير موسعة لميناء العريش البحرى، بمحافظة شمال سيناء، وهو ما ينعكس على حركة الاستيراد والتصدير لمنتجات سيناء وتنمية اقتصادها.. اقرأ أكثر ⮕

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجويةأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري، بمحافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة الخامسة مساء نظرا لسوء الأحوال الجوية. اقرأ أكثر ⮕

إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمراعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعةالثامنة والنصف مساءاً بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية اقرأ أكثر ⮕

استعدادا لدخولها غزة.. أجهزة طاقة شمسية وإسعافات وأغذية تصل من الكويت إلى مطار العريشأفرغ الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، طائرة المساعدات القادمة من الكويت في مطار العريش الدولي. اقرأ أكثر ⮕

مطار العريش يستقبل شحنتى مساعدات لغزة من الكويت وتركيااستقبل مطار العريش بشمال سيناء، اليوم الأحد طائرتي شحن تنقل مساعدات لغزة قادمة من الكويت، وتركيا. اقرأ أكثر ⮕