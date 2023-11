سيناتور أمريكى يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة

يذكر أن عدة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطلبون فيها معلومات حول تقييم واشنطن لخطط إسرائيل الطويلة المدى بشأن قطاع غزة والنتيجة النهائية المرجوة في القطاع.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAWABANEWS: مدبولي: مصر تتحرك من اللحظة الأولى لحلحلة الأزمة الإنسانية في غزةقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر منذ اللحظة الأولى تتحرك على كل المستويات بدءًا من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل أجهزة الدولة تعمل على حلحلة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة الأبرياء من حجم دمار كبير وضحايا كبيرة.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: فرنسا تعتزم تسليم 54 طنًا من المساعدات الإنسانية الطارئة لصالح الفلسطينيين في غزةأعلنت فرنسا اعتزامها تسليم حوالي 54 طنا من المساعدات الإنسانية الطارئة لصالح الفلسطينيين في قطاع ⁧‫غزة‬⁩.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: مسئول أمريكي يحذر من تهديدات إرهابية ضد الولايات المتحدةمسئول أمريكي يحذر من تهديدات إرهابية ضد الولايات المتحدة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزير الخارجية يلتقي المفوض العام للأونروا لبحث الأوضاع الإنسانية المتردية في غزةالأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ووجوب ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: مصر تلعب دورًا مهمًا في وصول المساعدات إلى غزةأشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، اليوم الثلاثاء، بالدور المهم الذي تلعبه مصر في السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في مواجهة الأزمة

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: وسط هتافات 'عار عليكم'.. سوناك وهاريس يبحثان الأزمة الإنسانية في غزة| فيديوأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك تحدث مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.....

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕