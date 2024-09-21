سيطرة مصرية على منافسات نهائي بطولة باريس للإسكواش 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد دور نصف النهائى فى بطولة باريس للإسكواش 2024، أمس الجمعة، سيطرة مصر ية على منافسات الرجال والسيدات، وذلك بعد تأهل على فرج ومصطفى عسل، نوران جوهر ونور الشربينى.

ففى منافسات السيدات تأهلت نور الشربينى، لاعبة نادى سبورتينج والمصنفة الاولى عالمياً، ونوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالمياً، إلى النهائى، بنتائج جاءت كالتالى:- فوز نوران جوهر على هانيا الحمامى بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 71 دقيقة: بعد ماراثون مثير وريمونتادا خيالية تأهل إلى النهائى كل من النجمين علي فرج ومصطفى عسل، بنتائج جاءت كالتالى:7-11, 14-12, 6-11, 11-7, 11-4 .9-11, 6-11, 11-9, 11-7, 11-5.- الساعة 8.

الإسكواش باريس بطولة مصر نهائي

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