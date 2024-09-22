سيصوت نواب الكتلة الكيبيكية على منح الثقة للحكومة الليبرالية الكندية

صرح زعيم حزب الكتلة الكيبيكية ، إيف فرانسوا بلانشيت، بأن نوابه سيصوتون على منح الثقة لل حكومة الليبرالية الكندية الأسبوع المقبل.أكد زعيم حزب المحافظين اليميني، بيير بوليفير، يوم الأربعاء الماضي نيته تقديم اقتراح بحجب الثقة الأسبوع المقبل لإجبار البرلمان على إجراء "انتخابات بشأن ضريبة الكربون".

وقال بويليفير إن انضمام زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينج إلى حزب المحافظين سيؤدي إلى إجراء انتخابات، مضيفًا أن البلاد بحاجة ماسة إلى "انتخابات ضريبة الكربون". وشعر حزب المحافظين أن إنهاء صفقة العرض والثقة بين الليبراليين والحزب الديمقراطي الجديد في وقت سابق من هذا الشهر من شأنه أن يمكنه من الإطاحة بحكومة الأقلية التي يرأسها رئيس الوزراء جستن ترودو.ينقلنا للأجواء الباردة..

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كندا حكومة الليبرالية المحافظين الكتلة الكيبيكية

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