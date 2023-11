سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لبيراميدز فى دورى Nile

وطلب أيمن الرمادى من اللاعبين فرض رقابة لاصقة للثلاث لعدم استقبال أي هدف واللعب على استغلال المساحات وخطف هدف مستغلا السرعات التي يمتلكها النيجيري جون إيبوكا ومهارة محمد إبراهيم وأحمد القندوسي. وبدأ أيمن الرمادى فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام طلائع الجيش والتى تلقى فيها الخسارة الفريق من كرة عرضية فقد الفريق فيها الرقابة على مهاجم الطلائع ليسجل بسهولة.برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات اخضها حتى الآن وله مباراة مؤجلة مع الأهلى، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر مواجهتين، سجل لاعبو سيراميكا 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة سموحة بالدورييدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري غداً الخميس، معسكراً مغلقا استعدادا لمواجهة سموحة المقررة غدا الجمعة في منافسات الدوري العام.....

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة سموحةيواصل نادي الاتحاد السكندري استعداده لخوض مواجهة نادي سموحة، الجمعة المقبل، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: سيراميكا يواصل الاستعداد لـ بيراميدز.. والرمادى يعالج ظاهرة إهدار الفرصيواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة من دورى Nile.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: سيراميكا يستعيد خدمات سعد سمير أمام بيراميدز فى دورى nileيستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات سعد سمير مدافع الفريق أمام بيراميدز، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: تعرف على موعد مباريات الجولة السادسة من دورى Nileتنطلق مباريات الجولة السادسة من منافسات دورى Nile في الرابعة عصر غد الجمعة، بثلاث مباريات قوية بين سموحة والاتحاد، والزمالك مع زد، وأخيرا سيراميكا مع بيراميدز.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: تعرف على الجهاز المعاون لـ'طارق مصطفى' فى البنك الأهلىاستقر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى على اختيار الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى في بطولة الدورى المصرى الممتاز 'دورى Nile'.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕