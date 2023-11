سيد رجب ولينا شاماميان في لقاء جماهيري اليوم مع محمود سعد في SoldOut

وخلال الحلقة، نستكشف كيفية التمسك بالنجاة والحياة، خاصة في الأوقات الصعبة التي نمر بها، من خلال الموسيقى والفن والحكايات. كما يستضيف البرنامج النجم أحمد حلمي، وذلك يوم السبت 4 نوفمبر الساعة 8م على مسرح تياترو أركان الشيخ زايد، بينما يستضيف الموسيقار الكبير هاني شنودة يوم الإثنين 6 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء.

9 نوفمبر.. محمود سعد يحاور خالد النبوي في لقاء جماهيري بمعهد الموسيقى العربيةيستضيف الإعلامي محمود سعد، الفنان خالد النبوي في لقاء جماهيري، ضمن حوارات "سولد أوت - SoldOut "، وذلك في الثامنة مساء يوم الخميس

خالد النبوي في لقاء جماهيري بـ sold out مع محمود سعد 9 نوفمبر الجارىيحل النجم الكبير خالد النبوى ضيفا على برنامج sold out المذاع على منصة watch it الإلكترونية، وقناة cbc، تقديم الإعلامي محمود سعد

«المشاركة في الانتخابات الرئاسية».. لقاء توعوي بمدينة القصيرشارك فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، مع مجمع إعلام القصير، اليوم الثلاثاء، في تنظيم لقاء توعوي بعنوان المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

الأهلي يستدعى «روح الفانلة الحمراء».. ويستعين بجماهيره الغفيرة لعبور صن داونزيلتقى فى الثامنة مساء الغد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع صن داونز الجنوب إفريقي في لقاء صعب وقوي في إياب الدور نصف النهائي

موعد طرح فيلم «أنا وابن خالتي» بطولة سيد رجب وبيومي فؤادأعلنت الشركة المنتجة لفيلم 'أنا وابن خالتي' بطولة النجمين سيد رجب وبيومي فؤاد، طرحه في دور العرض يوم 14 ديسمبر المقبل.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية: جميع أبوابنا مفتوحة للشباب لتنفيذ أفكارهمالتقى اليوم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مع الكيانات الشبابية، في إطار استراتيجية الوزارة لدعم هذه الكيانات.

