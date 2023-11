سيد معوض ينتقد حسين الشحات .. ويؤكد: هجوم الأهلي في تراجع

وأضاف:"التغييرات لم تحقق الإضافة في الملعب، والأعمى قادر على رؤية أن موديست لا يصلح للعب في الأهلي، وهناك نقطة سلبية في الفريق وهي تراجع مستوى خط الوسط رغم أنه كان مصدر قوة الفريق الموسم الماضي، واليوم أليو ديانج شعرت بأنه غير موجود دفاعيا وهجوميًا".

وأكمل:"انتوني موديست لا يمتلك السرعة ولا أي شئ، كان هناك وليد آزارو ينقل الأهلي للحالة الهجومية بشكل سريع للغاية، وبالتأكيد المهاجم الفرنسي يشعرني بأنه غريب على الفرقة والأجواء ولن يضيف عندما يشارك في أي مباراة، والتعاقد معه كان من أجل الدوري الإفريقي وكأس العالم للأندية، وأظن أنه لن يكمل مع الأهلي، وميزته في اللعب بالرأس والفريق لا يعتمد أصلا على الكرات العرضية، ومن اليوم الأهلي سيبدأ البحث عن مهاجم قوي، بنسبة 90% قد يرحل موديست في يناير".

وقال “معوض”:"أهم مكاسب المباراة عودة أكرم توفيق، ولعب بروح وقلب، ونتمنى ان تبتعد عنه الإصابات في المرحلة المقبلة، وهو دائمًا يتدرب بقوة لذلك فإن كولر قرر الدفع به في المباراة، والشوط الأول الأهلي لم يكن محظوظًا بعد إضاعة ركلة الجزاء، والفريق بدأ يفكر في تسجيل هدفين للصعود بدلا من التفكير أولا في معادلة نتيجة الذهاب".

وأكمل:"كان يجب الإبقاء على محمود عبدالمنعم كهربا حتى نهاية المباراة، حتى لو تم الدفع بمهاجم آخر بجواره، وحتى تغيير أفشة كان في وسط الملعب بدلا من تواجده في مركز صانع الألعاب، كهربا هو أخطر لاعب في الأهلي ولاعب متحرك، ولذلك كان لابد من الإبقاء عليه لأطول فترة،

وأتم:"رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم قدموا مستوى جيد، ولاعبي صن داونز نجحوا في إخراج لاعبي الأهلي عن حالة تركيزهم، في ظل تميزهم بنقل الكرة كثيرا بين أرجلهم".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: طارق مصطفى مدربا جديدا للبنك الأهلي بعد رحيل بابافاسيليوأعلن نادي البنك الأهلي، رحيل مدربه بابافاسيليو، وجهازه المعاون، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: لماذا طه حسين؟مرت الذكرى الخمسون لرحيل سيد التنوير العربى طه حسين، مرت بدون الاحتفاء الذى يليق به،

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على هذا اللاعب بعد خروج الأهليأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على أن الأهلي يضيع الوقت مع موديست، حتى تحليل أدائه تضييع وقت.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: تعرف على أسباب تراجع عجز الميزان التجارى فى أغسطس الماضىأظهرت بيانات النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2023، أسباب تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري على الرغم من تراجع فى الصادرات المصرية فى هذا الشهر.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: كهربا يقود هجوم الأهلى أمام صن داونز فى موقعة الدورى الأفريقىاستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب فريقه في التشكيل الاساسى لمباراة صن داونز بالدوري الافريقى المقرر لها غداً الأربعاء.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: كهربا يقود هجوم الأهلي في التشكيل المتوقع لمواجهة صن داونزيلتقي الأهلي مع نظيره مايلودي صن داونز

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕