سيدات فلسطين يوفرن الخبز لعائلتهن بالحطب والصاج بعد تدمير المخابز

"مش لقين خبز بدنا ناكل" جملة يقولها أطفال فلسطين، بعد أن أخفى القصف الإسرائيلي معالم غزة جميعها من المساكن والمخابز، حتى وصل إلى المستشفيات، فاختفت الآلات الكبيرة التي تعجن الطحين وتؤمن الحياة، ودمرت محطات الوقود والكهرباء، واتجهت أهالي غزة إلى بدايات الحياة، الحطب والصاج للعيش، وحاليًا في القرن الـ21، نعاصر وسائل التكنولوجيا وانتشار الأجهزة الحديثة، أصبحت غزة منعزلة عن العالم .

في مشهد لم نراه منذ زمن بعيد شاهدنا جلوس سيدات غزة أمام مجموعة من الحطب والكرتون مشتعلة يعلوها الصاج وبين أيديهم الخبز، ويخفى معالم وجهوهن دخان الحطب، يعد الخبز بزيت الزيتون أشهر الأكلات الفلسطينية، ولكن بعد التدمير الأخير يصعب الحصول على أبسط حقوقهم " الخبز".خبزٌ دائريّ رقيق غير مُخمّر، يوضع على صفيحٍ حديديّ "الصاج" حتى ينضج، ويدخل في عدّة أطباق مثل المنسف والفتّة والشاورما.

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