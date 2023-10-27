سيدات يد الزمالك يفزن على الطيران في دوري المرتبط

فاز الفريق الأول"سيدات" لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 26-19، بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة بصالة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.وفاز الفريق علي 6 أكتوبر بنتيجة 24/43 بالمباراة السابقة التي جمعتمها مساء الجمعة الماضي بصالة المنافس.

ومن المنتظر أن يلاقي سيدات يد الزمالك نظيره الشمس بالجولة الثالثة من الدور ذاته المقرر لها غدا السبت في تمام الثامنة مساءً بصالة الاخير.ويتكون الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك من كلا من: أمجد عويس مديرًا فنيًا،ورضا حسين مدربًا عام، ومحمد السباعي مخططا للاحمال، ومحمد فراج مدربًا لحراس المرمي، والدكتوره حبيبة هشام أخصائية العلاج الطبيعي.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي..

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