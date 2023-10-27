سيدات يد الزمالك يهزم الطيران في دوري المرتبط

في مذكراته لرجاء النقاش.. نجيب محفوظ: حزب الوفد كان سببا في زوال الملكية من مصر بطريق غير مباشرالأمم المتحدة: لا مؤشر على عدم صحة إحصاءات الصحة الفلسطينية حول الضحايا في غزةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 8:44 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 8:44 م

فاز الفريق الأول"سيدات" لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 26-19، بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة بصالة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وفاز الفريق علي 6 أكتوبر بنتيجة 24/43 بالمباراة السابقة التي جمعتمها مساء الجمعة الماضي بصالة المنافس. ومن المنتظر أن يلاقي سيدات يد الزمالك نظيره الشمس بالجولة الثالثة من الدور ذاته المقرر لها غدا السبت في تمام الثامنة مساءً بصالة الاخير . headtopics.com

ويتكون الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك من كلا من : أمجد عويس مديراً فنياً ،ورضا حسين مدرباً عام ، ومحمد السباعي مخططا للاحمال، ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمي ، والدكتوره حبيبة هشام أخصائية العلاج الطبيعي .

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