سياك موتور الصينية تبدأ إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في تايلاند

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سياك موتور قولها في بيان إن طاقة المصنع الجديد تبلغ 50 ألف بطارية سنويا لاستخدامها في النسخة الكهربائية من سياراتها إم.جي.ويوجد المصنع في المرحلة الأولى من"منطقة صناعة الطاقة الجديدة" التابعة لشركة سياك في إقليم شونبوري التايلاندي.

يأتي تجهيز المصنع للعمل في أعقاب إعلان سياك في وقت سابق من العام الحالي عن ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون باهت تايلاندي (8ر13 مليون دولار) في المشروع. يذكر أن إنتاج بطاريات سيارات إم.جي الكهربائية في تايلاند يتم من خلال شركة هاسكو-سي.بي وهي مشروع مشترك لكل من سياك موتور وتشاروين بوبكباند جروب التايلاندية العملاقة.

