سويلم: زيارات متبادلة مع الأردن للتعرف على تجارب التعامل مع التحديات المائية

ونوه الدكتور هاني سويلم، خلال اللقاء، إلى العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، خاصة مجال المياه، خاصة فى ظل تشابه الموقف المائي فى مصر والأردن نظرا لما يواجهه البلدان من شح مائى والاعتماد بنسبة كبيرة تصل إلى 98% فى مصر و40% فى الأردن على المياه الواردة من خارج الحدود.

وأكد امتلاك كلا البلدين خبرات متميزة فى مجال إدارة المياه والتى يجب الاستمرار فى تبادلها بين الجانبين، خاصة فى مجال مشروعات الترابط بين الماء والغذاء والطاقة، وتنفيذ زيارات ميدانية متبادلة للتعرف على التجارب الناجحة للتعامل مع التحديات المائية بكلا البلدين، خاصة فى مجالى الرى الحديث والتحلية وترشيد استخدام المياه.

واستعرض تأثير اللاجئين فى مصر والأردن على الوضع المائى فى كلا البلدين، وما يتطلبه وجود الملايين من اللاجئين بالبلدين من توفير احتياجاتهم المائية بالشكل الذى يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية المحدودة بهما، وهو ما يتطلب زيادة مرونة الدول ليس فقط فى التعامل مع التغيرات المناخية ولكن أيضا فى التعامل مع ملف اللاجئين.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: الري: زيارات ميدانية متبادلة مع الأردن للتعرف على تجارب التعامل مع التحديات المائيةالري: زيارات ميدانية متبادلة مع الأردن للتعرف على تجارب التعامل مع التحديات المائية

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: وزير الري يناقش مع وكيل وزارة المياه الأردنية تأثير اللاجئين على الموارد المائية في البلدينناقش الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري مع المهندس جهاد المحاميد، وكيل وزارة المياه والري الأردنية، تأثير اللاجئين في كل مصر والأردن على الوضع المائي فى البلدين.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزير الري: دراسة استخدام مواد طبيعية في تأهيل الترع والقنوات المائيةقال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الوقت قد حان للوصول إلى حلول قائمة على الطبيعة للتعامل مع مشكلات

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: سويلم يؤكد أهمية التعاون بين وزارة الري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يتم من خلاله تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: وزير الري: نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من خط الشحشارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة المائدة المستديرة عن 'تكنولوجيا تحلية المياه للتأقلم مع تغير المناخ' ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزير الري: تحديات متشابهة في مصر وتونس بمجال المياهالتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عبد المنعم بلعاتي، وزير الزراعة والموارد المائية والمصايد بالجمهورية التونسية، على هامش

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕