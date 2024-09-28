سوريا: أدانت بشدة العدوان الإسرائيلي على بيروت وأسفر عن استشهاد السيد حسن نصر الله

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أدانت سوريا بشدّة العدوان الإسرائيلي الغاشم على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية ل بيروت ، الذي أدى إلى استشهاد الأمين العام ل حزب الله حسن نصر الله وعدد كبير من المدنيين، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام ال لبنان ي.

وأشارت الوزارة إلى أن"الكيان الصهيوني يوكد من خلال هذا العدوان الدنيء مرة أخرى على سمات الغدر والجبن والإرهاب التي نشأ عليها وانتفاء أي قيم أخلاقية لديه وهجوميّة واستهتار بكل المعايير والقوانين الدولية".

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