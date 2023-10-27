سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟

ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدبعد مرور نصف قرن على رحيله.. أدب طه حسين مصدر إلهام على الشاشةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:50 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:53 م

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، أول أمس، الأربعاء:"ليست لدي أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة حول عدد القتلى، لكنني متأكد من أن الأبرياء قتلوا، وهذا هو ثمن شن الحرب"، مشككا في صحة الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة بغزة.

وتشير مجلة التايم الأمريكية، إلى أن بايدن لم يوضح سبب تشككه في الأرقام التي تعلنها بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي استشهدت بها وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من مرة، كان آخرها في 8 أكتوبر الجاري، أي في اليوم الذي تلي بدء عملية طوفان الأقصى. headtopics.com

وفقا لصحيفة التايم، فعلى الرغم من أن غزة تخضع لحكم حركة حماس منذ عام 2007، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التشكيك بشكل بارز في موثوقية وزارة الصحة في القطاع، ولطالما اعتمدت وسائل الإعلام والمنظمات والوكالات الدولية على مصادر حكومية إسرائيلية وفلسطينية للحصول على أرقام الضحايا؛ وبينما يفعلون ذلك لأنهم غير قادرين على التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام بأنفسهم، فهذا أيضًا لأن هذه الإحصائيات أثبتت دقتها في الماضي.

وبحسب المجلة ففي حين أن تتبع أعداد القتلى والجرحى قد يبدو مهمة شاقة بشكل خاص وسط القصف الأخير، الذي شهد تدمير آلاف المباني وتشريد أكثر من 1 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، إلا أن هناك عملية يتتبع بها الفلسطينيون خسائرهم في الأرواح. headtopics.com

ووفقا للمجلة فقد تصاعدت الشكوك حول عدد الضحايا في أعقاب الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في المستشفى الأهلي بمدينة غزة، والذي يعتقد أن المئات قُتلوا فيه. وفي أعقاب ذلك مباشرة، قالت وزارة الصحة في غزة إن 500 شخص استشهدوا في الانفجار، وهو رقم تم تعديله لاحقًا إلى 471، فيما قدمت المخابرات الأمريكية تقديرًا أكثر تحفظًا يتراوح بين 100 و300 حالة وفاة.

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