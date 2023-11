سمير عثمان لـ 'الفجر الرياضي':' حكم المباراة أدار لقاء الأهلي وصن داونز بشكل جيد ولا توجد أخطاء جسيمة

وتابع:"ضربة جزاء التي احتسبت للأهلي سليمة 100 % من جانب حكم المباراة".نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 01-11-2023 في نصف نهائي الدوري الأفريقيعاجل.. أول تعليق من مارسيل كولر بعد توديع الأهلي لـ الدوري الإفريقيكل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في إياب الدوري الأفريقي

YOUM7: توفيق السيد: الحكم السنغالى أدار لقاء الأهلي وصن داونز بشكل جيدأكد توفيق السيد، الحكم الدولي السابق، أن السنغالي عيسي سي حكم لقاء الأهلي وصن داونز، أدار اللقاء بشكل جيد، واتسم بالهدوء التام رغم أجواء المباراة القوية..

جريدة الفجر: الآن مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي.. يلا شوتلقاء العودة بين Al Ahly Vs Mamelodi Sundowns اليوم, بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في إياب الدوري الأفريقي, مباراة الأهلي وصن داونز أصبحت واحدة من أبرز المواجهات في قارة إفريقيا.

YOUM7: طرد لاعب صن داونز عقب التدخل مع أكرم توفيق بشكل قوىقام السنغالى عيسى سى حكم مباراة الأهلى وصن داونز بطرد مانديتا لاعب الفريق الجنوب أفريقى عقب التدخل على أكرم توفيق بشكل قوى فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة الدولى..

SHOROUK_NEWS: الخطيب يدعم لاعبي الأهلي في المران الأخير قبل مواجهة صن داونزالخطيب يظهر في التتش قبل لقاء الأهلي وصن داونز

SHOROUK_NEWS: نيدفيد: مواجهة صن داونز لا تحتاج للكلام الكثيرنيدفيد يتحلى الثقة قبل لقاء الأهلي وصن داونز

SHOROUK_NEWS: جماهير الأهلي تحتشد في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونزاحتشدت جماهير الأهلي في استاد القاهرة منذ ساعات لحضور مباراة الأهلي وصن داونز

