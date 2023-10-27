سماء مصر وأرضها بأمان.. المجال الجوي تحت السيطرة وتحركات بكافة الاتجاهات الاستراتيجية

، لذلك تتعامل بحكمة شديدة من ما يحدث من تطورات على الحدود الشرقية المصرية وتضع في حسبانها كل السيناريوهات.

وسق وأعلنت وزارة الصحة، تفاصيل الحالة الصحية للمصابين جراء سقوط"طائرة بدون طيار" داخل مدينة طابا بشبه جزيرة سيناء. وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية، اليوم الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

القوات المسلحة المصريةجاء ذلك وسط تصاعد التوترات على الحدود المصرية جراء استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث نبه السيسي إلى ضرورة الانتباه إلى"أوهام القوة التي قد تدفع إلى اتخاذ قرار أو إجراء مدفوع بغضب وحماسة زائدة عن اللزوم"، مضيفا أن الدور الرئيسي للقوات المسلحة هو حماية الحدود وتأمين الأمن القومي، مشيرا إلى أن مصر"لم تتجاوز حدودها أبدا". headtopics.com

وأشار السيسي:"نقوم بدور إيجابي لوقف إطلاق النار في غزة بشكل أو بآخر وإيقاف نزيف الدم ونسعى جاهدين بالتعاون مع الأشقاء والشركات لنعمل حاجتين احتواء التصعيد ومساندة المدنيين في قطاع غزة التي يحتاجونها". وأكد الرئيس السيسي بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن مصر"لن تسمح بأي نزوح نحو الأراضي المصرية"، في إشارة لدفع سكان شمال غزة للتحرك جنوبا تحت تهديد القصف الإسرائيلي، موضحا أن"الهدف المعلن إسرائيليًا بتصفية حماس يتطلب سنوات طويلة جدا".

وواصل الرئيس:"اتفقت مع الرئيس الفرنسي على العمل من أجل تحقيق التهدئة واحتواء التصعيد بين غزة وإسرائيل".

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