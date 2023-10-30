سماء الأقصر تشهد تحليق 56 رحلة بالون طائر على متنها 1200 سائح.. صور

بالبر الغربى فى محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، أكثر من 1200 سائح من حول العالم على متن حوالي 56 رحلة بالون، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم، بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، وذلك تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ويقول مصدر بأرض مطار البالون الطائر بالأقصر، إنه تعتبر رحلات البالون الطائر مغامرة لها طابع خاص وعشق كبير فى قلوب ملايين السياح من حول العالم، فهي تنطلق من غرب محافظة الأقصر بصورة يومية، وتجذب قلوب جميع الأفواج السياحية التي تزور الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة، ويتهافت الجميع على حجز رحلاتهم فى البالون الطائر دون تردد فهو يحمل سحر خاص لهم، حيث يحلق سياح العالم فى الرحلات فى إرتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً...

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