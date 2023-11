سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا بغزة

وقالت مصادر، إن طائرات الاحتلال الحربي شنت غارة بعدة صواريخ على منزل عائلة الدهشان في منطقة المسجد الشافعي بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد طفل، وإصابة مواطنين على الأقل.كما يواصل طيران الاحتلال الحربي قصفه بالتزامن مع القصف المدفعي، على منطقة تل الهوا جنوب غزة، وتحديدا في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف عنيف لمحيط مستشفى القدسأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن محيط مستشفى القدس في تل الهوا بغزة يشهد منذ أكثر من ساعتين، قصفا عنيفا وانفجارات كبيرة.....

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على مخيم الشاطئ وتل الهوى في غزةأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن وسائل الإعلام الفلسطينية، أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، يواصل شن الغارات على مخيم الشاطئ ومحيطه

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزةأفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، باستهداف غارات إسرائيلية لمحيط مستشفى القدس في تل الهوا جنوب غزة.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزةاستشهد 16 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء ، خلال سلسة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: قصف عنيف على محيط مستشفى القدس بغزة بعد احتراق آليات لجيش الاحتلالقصف عنيف على محيط مستشفى القدس بغزة بعد احتراق آليات لجيش الاحتلال | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: قصف عنيف على محيط مستشفى القدس بغزة بعد احتراق آليات لجيش الاحتلالقصف عنيف على محيط مستشفى القدس بغزة بعد احتراق آليات لجيش الاحتلال | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕