سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش في دوري المرتبط

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيره طلائع الجيش بنتيجه 77-74، في المباراة التي أقيمت بينهما علي صاله المنافس، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة 3 من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.وحرص علي حضور المباراة احمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع كرة السلة بنادي الزمالك. ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره سموحة الأربعاء القادم علي صاله نادي سموحة بالإسكندرية في اطار الجوله الرابعة للمجموعه 3 من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

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سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش في دوري المرتبطبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش في دوري المرتبطفاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيره طلائع الجيش بنتيجه 77-74، اقرأ أكثر ⮕

سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش فى دوري المرتبطفاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيره طلائع الجيش بنتيجه 77-74، في المباراة التي أقيمت بينهما علي صاله المنافس، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة 3 من الدور التمهيدي لدوري المرتبط. اقرأ أكثر ⮕

دوري المرتبط.. 'سلة الزمالك' يهزم طلائع الجيش 63نجح لاعبي فريق الزمالك لكرة السلة تحت 18عاما، في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجه 63 - 48 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدور التمهيدي بدوري المرتبط. اقرأ أكثر ⮕

دوري المرتبط.. سلة الزمالك يهزم طلائع الجيش 63فاز فريق الزمالك لكرة السلة تحت 18عاما على نظيره طلائع الجيش بنتيجه 63 - 48 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة المقاولون العرب، ضمن اقرأ أكثر ⮕

سلة الزمالك يهزم هليوبوليس في دوري المرتبطفاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيرة فريق هليوبوليس بنتيجة 86-49 في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة طلائع الجيش اقرأ أكثر ⮕