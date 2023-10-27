سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش في دوري المرتبط

في مذكراته لرجاء النقاش.. نجيب محفوظ: حزب الوفد كان سببا في زوال الملكية من مصر بطريق غير مباشرالأمم المتحدة: لا مؤشر على عدم صحة إحصاءات الصحة الفلسطينية حول الضحايا في غزةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 8:42 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 8:42 م

في المباراة التي أقيمت بينهما علي صاله المنافس، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة 3 من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.وحرص علي حضور المباراة احمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع كرة السلة بنادي الزمالك. فاز الفريق أمس علي نظيره هليوبوليس بنتيجة 86-49 في اطار الجولة الثانية للمجموعه 3 للدور التمهيدي لبطولة المرتبط.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره سموحة الأربعاء القادم علي صاله نادي سموحة بالإسكندرية في اطار الجوله الرابعة للمجموعه 3 من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط. ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان. headtopics.com

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