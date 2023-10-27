سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش فى دوري المرتبط

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره سموحة الأربعاء القادم علي صاله نادي سموحة بالإسكندرية في اطار الجوله الرابعة للمجموعه 3 من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش في دوري المرتبطبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش في دوري المرتبطفاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيره طلائع الجيش بنتيجه 77-74، اقرأ أكثر ⮕

دوري المرتبط.. 'سلة الزمالك' يهزم طلائع الجيش 63نجح لاعبي فريق الزمالك لكرة السلة تحت 18عاما، في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجه 63 - 48 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدور التمهيدي بدوري المرتبط. اقرأ أكثر ⮕

دوري المرتبط.. سلة الزمالك يهزم طلائع الجيش 63فاز فريق الزمالك لكرة السلة تحت 18عاما على نظيره طلائع الجيش بنتيجه 63 - 48 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة المقاولون العرب، ضمن اقرأ أكثر ⮕

سلة الزمالك يهزم هليوبوليس في دوري المرتبطفاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيرة فريق هليوبوليس بنتيجة 86-49 في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة طلائع الجيش اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يفوز على الشمس في دوري المرتبط لكرة السلةانتهت مباراة النادي الأهلي ضد نظيره الشمس، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دوري المرتبط لكرة السلة. اقرأ أكثر ⮕