سلاح الجو الأمريكي يفجر صاروخا بالستيا فوق المحيط الهادئ

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان صحفي:"فجرت قوة"الفضاء دلتا 30" بأمان صاروخ"مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات فوق المحيط الهادئ في تمام الساعة 12:06 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في 1 نوفمبر، بسبب خلل خلال إطلاق اختبار من قاعدة"فاندنبرغ" العسكرية في كاليفورنيا".

ووفقًا للبيان، سيقوم فريق تحليل الإطلاق بالتحقيق في سبب حدوث الخلل، وسيشمل فريق تحليل الإطلاق ممثلين عن قيادة"الضربة العالمية" لسلاح الجو، ومجموعة اختبار وتقييم الطيران 377، وفرقة اختبار الرحلة 576، ومكتب السلامة في قوة"الفضاء دلتا 30"، ومركز الأسلحة النووية لسلاح الجو، بالإضافة إلى منظمات أخرى.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئضربت هزة أرضية، بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر اليوم، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: 11 صورة من أعاجيب العالم المجهول في أعماق المحيط11 صورة من أعاجيب العالم المجهول في أعماق المحيط

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الأغنية سلاح أقوى من الدانة والصاروخالفن سلاح تأثيره ومداه أقوى وأبعد من الرصاصة والبارود والدانة والصاروخ، الفن تأثيره مستمر أما الرصاصة.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: الجيش الإسرائيلي: منظومة 'آرو' تعترض صاروخا 'أرض- أرض' أطلق من البحر الأحمرأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ 'أرض- أرض' أطلق من البحر الأحمر، بواسطة منظومة الدفاع الجوي 'آرو' (السهم/ حيتس).

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: جون كيربي: المحادثة الهاتفية بين بايدن والسيسي لم تتطرق لنقل أهالي غزة لسيناءجون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قال إن المحادثة بين الرئيس الأمريكي والرئيس السيسي، لم تتطرق إلى مسألة نقل أهالي غزة لسيناء

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: “دعوا غزة تعيش”.. متظاهرون يقاطعون كلمة بلينكن في مجلس الشيوخ الأمريكي|شاهدتمت مقاطعة الكلمة الافتتاحية لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في جلسة استماع للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بشكل متكرر من قبل المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕