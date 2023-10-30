سلاح آلي وبلطة.. المتهم بالتخلص من ضحية أوسيم يكشف تفاصيل صادمة

حصل صدى البلد على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة قيام أب ونجليه وشخص آخر بالتخلص من شخص بمنطقة أوسيم، وننشر الآن نص أقوال المتهم سلامة.أ.ج.ع، فلاح 40 سنة.

س/ وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالشروع في قتل المجني عليه ناصر على محمد على رفقه المتهمين الآخرين بان قمتم بالتعدى عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين ما به من إصابات تؤدي الي وفاته إلا انه قد خاب اثر جريمتك لسبب لا دخل لارادتك وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك علي النحو المبين بالأوراق؟س/ ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بحيازة واحراز سلاح ناري فرد (روسي) مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وفى غير الاحوال المصرح بيها قانونا ؟س/ ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم...

ج/ كل الى حصل أن أنا وأخويا عصام كنا مع أبويا فى الشغل وفجاءة لقينا على أبن المتوفى و محمود صميده مدين دخلوا علينا بفرد خرطوش وكتفناهم وأنا وعصام فضلنا متحفظين عليهم بعد ما ضربناهم لغاية ما خلينا صاحب الشغل بتاع أبويا يتصل وبعمل محضر واتعرض أبويا معاهم على النيابة.ج/ لا أحنا مسكناهم أول لما دخلو . headtopics.com

س/ وما قولك فيما قرره المدعو / على سيد أحمد محمد الى رحمه مولاه ) بتحقيقات النيابه العامه ) تلوناه عليه تفصيلا ) من أنه شاهدت عصام أحمد جلال عبد اللطيف والمتهم / شعبان عبده جليل من قيامك بالتعدى على شخص في بدايه الامر رفقة شقيقك المتهم / عصام والمتهم شعبان عبده جليل مستخدمين فى ذلك أسلحة بيضاء وقمتم باطلاق عيار ناری صوبه مما أدى الى سقوطه أرضا أثناء اختباءه بمحل الواقعة وبالتحقق من الجثمان تبين أنه والده ؟س/ ما علاقتك بكلا من / أحمد رجب أبو النجا محمد وفتحى سعد على محمد مدين وعبد الرحمن مسعد...

س/ أنت متهم بالشروع في قتل المجنى عليه / ناصر على محمد على رفقة المتهمين الآخرين بان قمتم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام اسلحة بيضاء محدثين ما به من اصابات تؤدي الي وفاته الا انه قد خاب اثر جريمتك لسبب لا دخل لارادتك فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو الميين بالأوراق ؟س/ أنت متهم بحيازة واحراز سلاح ناري فرد روسى مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وفى غير الأحوال المصرح بيها قانونا ؟س/ انت متهم بحيازة واحراز ذخائر حيه مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق حال كونه مما لايجوز... headtopics.com

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