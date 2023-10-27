سكرتير عام حزب الغد: ما يحدث في غزة جريمة حرب

وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم، إن العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، سيخلف عددا كبيرا من الشهداء والضحايا، مشيرا إلى أن ما تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، يعد جريمة حرب، وانتهاك لمعاهدات

وأضاف إسماعيل أن الحرب الراهنة جاءت نتيجة غياب العدالة والتهرب من تطبيق الحل الوحيد المستدام المتمثل في حل الدولتين، مؤكدا أن مخاطر تهجير الفلسطينيين وما يمكن أن يحدثه ذلك من صراعات واضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، ستطال تداعياتها السلبية كل الأطراف، مضيفا أن المجتمع الدولي لن يكون في مأمن من تداعيات تفجير الشرق الأوسط.

وأكد سكرتير عام حزب الغد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حرب إبادة جماعية الهدف منها دفع المواطنين للنزوح جنوبا باتجاه سيناء، وهو ما لن تسمح به مصر مطلقا، مؤكدا أن القيادة المصرية شددت مرارا وتكرارا على أن أمن مصر القومي خط أحمر، موضحا أن التهجير القسري جريمة حرب بحسب القوانين الدولية، ومشددا على أن القوات المسلحة المصرية لن تتهاون في حماية حدود البلاد، وأمنها القومي.بعد قصف غزة.. headtopics.com

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