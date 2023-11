سكان الأرض على موعد مع 3 ظواهر فلكية بديعة.. ومتابعتها بالعين المجردة

واوصى هواة الفلك لرصد ورؤية الاقمار الاربعة الكبيرة لكوكب المشتري ، باستخدام نظارة معظمة او تلسكوب صغير. وعن الظاهرة الثانية ،اوضح أستاذ الفلك انه بعد غد الجمعة ايضا سيشرق القمر في العاشرة مساء تقريبا في هذا اليوم ويكون مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء (التوأم) .

وأضاف اننا سنتمكن من رؤيتهما متجاورين في السماء طوال الليل إلى أن يختفي هذا المشهد البديع فجر اليوم التالي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس . واشار الى أن مصطلح الاقتران يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

الثورياتوبالنسبة للظاهرة الفلكية الثالثة ، قال الدكتور أشرف تادرس انه بدءا من ليلة يوم السبت المقبل ستسطع شهب"الثوريات" في السماء، وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة ، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بالشهب عالية السطوع .

واضاف أن قمر التربيع الثاني سيحجب معظم الشهب الخافتة هذا العام، لافتا إلى أن أفضل مشاهدة تكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة. وأوضح أن شهب الثوريات تنتج من حبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب 2004 - TG10 ، وأيضا من مخلفات المذنب 2P-Encke،منوها الى ان هذه الزخة السنوية تستمر من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 4 نوفمبر وفجر 5 نوفمبر .

وعن اسباب ظهور الشهب ،قال استاذ الفلك إن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلومتر وتظهر لنا كشريط من الضوء وهذا يؤدي إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوي.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: زخات شهب واقترانات بديعة.. أهم الظواهر الفلكية المرتقبة بسماء نوفمبريكون هواة الفلك على موعد خلال شهر نوفمبر الجارى، مع عدد من الظواهر الفلكية الهامة والمميزة التى يشاهد بعضها بسهولة بالعين المجردة بسماء مصر..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: 5 أبراج فلكية على موعد مع المفاجآت والأخبار السعيدة5 أبراج فلكية على موعد مع المفاجآت والأخبار السعيدة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: اقترانات للكواكب والنجوم.. تعرف على أهم الظواهر الفلكية في نوفمبرتحدث عدة ظواهر فلكية خلال شهر نوفمبر المقبل.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: مسؤول فلسطيني يصف معاناة سكان غزة بجحيم على الأرضجميع سكاننا في غزة تقريبا مشردون ونازحون وينتقلون من منزل عائلة إلى أخرى

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: زي النهارده .. كويكب على شكل جمجمة يمر بالقرب من الأرض فى 2015زي النهارده' منذ 8 أعوام، ، مر كويكب على شكل جمجمة بشرية بالقرب من الأرض، في 31 أكتوبر 2015، تزامناً مع أحتفالات الهالوين.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: إقبال شديد من الأجانب على زيارة هرم هوارة بالفيوم.. شاهدكشفت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، أنها حرصت على رصد حركة السياحة بالمناطق الاثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕