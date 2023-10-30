سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 750 ألف جنيه في القليوبية

كتب- علاء عمران:ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على عناصر بؤرة إجرامية تخصصت في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 750.000 ألف جنيه تقريباً.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – عدد 32 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,200 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "شابو" – 2 بندقية آلية – 3 خزينة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 2 دراجة نارية – 4 سلاح أبيض – ميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدامهم الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم...

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 11 كيلو مخدرات بالقليوبيةتمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط بؤرة اجرامية تخصصت فى تجارة المخدرات فى شبين القناطر حيث تم ضبط المتهمين وعددهم 3 عناصر اجرامية وبحوزتهم 11 كيلو مخدرات واسلحة نارية وبيضاء اقرأ أكثر ⮕

ضبط عناصر بؤرة إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بـ800 ألف جنيهرصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهم... اقرأ أكثر ⮕

سقوط 3 عناصر إجرامية بـ 11 كيلو «هيدرو» و«هيروين» في القليوبية| صورتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ضبط بؤرة إجرامية تخصصت في تجارة المخدرات في شبين القناطر؛ حيث تم ضبط المتهمين وعددهم 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 11 كيلو مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. اقرأ أكثر ⮕

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 159 كيلو مخدرات خلال حملة في الإسماعيليةضبط 3 أشخاص بحوزتهم 159 كيلو مخدرات خلال حملة في الإسماعيلية اقرأ أكثر ⮕

ضبط 3 عناصر إجرامية يديرون بؤرة لتجارة المخدرات في البحيرةضبط 3 عناصر إجرامية يديرون بؤرة لتجارة المخدرات في البحيرة اقرأ أكثر ⮕

حكم رادع لـ تاجر المخدرات في بولاق الدكرورقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور. اقرأ أكثر ⮕