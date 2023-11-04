سقوط 150 شهيدًا وجريحًا في استهداف مدرسة الفاخورة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بسقوط نحو 150 شهيدا وجريحا في استهداف مدرسة الفاخورة. وقصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لـ«أونروا»، وارتكبت مجزرة جديدة بقصف المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا. فيما هداء والمصابين في تزايد مستمر. وأضاف «جبريل»، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المباني ودور العبادة وحتى المدارس والمستشفيات داخل قطاع غزة، متابعا: «الكل شاهد عبر وسائل الإعلام ما يحدث في غزة الآن من جرائم»

.ليلى إبراهيم الرفاعي تكشف لـ«الشاهد» تفاصيل إبلاغهم باستشهاد والده

:

جريدة الفجر: 50 شهيدًا وجريحًا بقصف الاحتلال على مدرسة في غزة50 شهيدًا وجريحًا بقصف الاحتلال على مدرسة فى غزة50 شهيدًا وجريحًا بقصف الاحتلال على مدرسة فى غزة50 شهيدًا وجريحًا بقصف الاحتلال على مدرسة فى غزة

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »

ELWATANNEWS: 50 شهيدا وجريحا في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة للنازحين في غزةأفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، سقوط 50 شهيدًا وجريحًا بقصـف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بغزة.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر »

جريدة الفجر: عاجل|50 شهيدا وجريحا جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزةقال مراسل القاهرة الإخبارية من الأراضي المحتلة، منذ قليل، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة، ما أسفر عن سقوط 50 شهيدًا وجريحًا.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »

جريدة الفجر: 60 شهيدًا وجريحًا في مجزرة مدخل مجمع الشفاء الطبي60 شهيدًا وجريحًا فى مجزرة مدخل مجمع الشفاء الطبى60 شهيدًا وجريحًا فى مجزرة مدخل مجمع الشفاء الطبى مجمع الشفاء

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »

ALBAWABANEWS: 150 شهيدا وجريحا في استهداف مدرسة الفاخورةكشفت منى عوكل، مراسلة قناة 'القاهرة الإخبارية'، تفاصيل ارتكاب مجزرة جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قصفت مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا. وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، إن هناك نحو 150 شهيدا وجريحا في استهداف مدرسة الفاخورة.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر »

YOUM7: شاهد.. 'القاهرة الإخبارية' تعرض أول لقطات لقصف الاحتلال مدرسة الفاخورةعرضت قناة 'القاهرة الإخبارية' اللقطات الأولية لقصف الاحتلال مدرسة الفاخورة، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة 'الفاخورة' في مخيم 'جباليا' الواقع شمال قطاع غزة

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »