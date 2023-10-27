أفادت مصادر مطلعة للقاهرة الإخباري، أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقوط صـاروخ في مدينة طابا، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

وقال مصدر سيادي لقناة القاهرة الإخبارية، إن جهات التحقيق تُمارس عملها حاليا في موقع الحادث، وبمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات ستكون متاحة للتعامل معها. مؤكد أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب. وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تزعم سقوط الصاروخ بالخطأ في طابا، وأن الصاروخ أٌطلق باتجاه إيلات لكنه سقط بالخطأ على طابا المصرية. وأضافت القاهرة الإخبارية، أن تحقيقات تجري بشأن إذا ما كان الصاروخ أطُلق باتجاه إيلات، لكنه سقط بالخطأ على طابا المصرية.

سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاص (فيديو)سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاص (فيديو) اقرأ أكثر ⮕

سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاص (فيديو)سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاص (فيديو) اقرأ أكثر ⮕

سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاصسقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاص اقرأ أكثر ⮕

سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاصسقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاص اقرأ أكثر ⮕

حادث سقوط صاروخ بـ'طابا' و'القاهرة الاخبارية' يتصدران تريند منصة أكستصدر حادث سقوط صاروخ فى طابا تريند منصة التدوينات القصيرة X (تويتر سابقًا)، حيث أفادت مصادر مطلعة، منذ قليل، إنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا اقرأ أكثر ⮕

إكسترا نيوز نقلا عن مصادر مطلعة: سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاصنقلت قناة إكسترا نيوز عن مصادر مطلعة إنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا، مما أسفر عن إصابة 5 وحدوث تلفيات فى إحدى العمارات السكنية. اقرأ أكثر ⮕