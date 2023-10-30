سقراط ومولر ضمن أبرز جوائز حفل الكرة الذهبية 2023

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم، اليوم الإثنين، صوب مسرح"شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفلفى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، حيث سيبدأ استقبال نجوم كرة القدم العالمية على السجادة الحمراء للحفل في السابعة والنصف مساءً.

كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة جيرد مولر التى تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط، بالإضافة إلى جائزة سقراط والتي يتم منحها للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع.الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودي الحالي، توج بالكرة الذهبية العام الماضي 2022، بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد، حيث قاد الملكي لحصد لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا.

كما توج ميسي بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2022، وحل ثانيا في قائمة هدافي نفس النسخة برصيد 7 أهداف. وبعد شهرين فقط من فوزه باللقب المونديالي، نال ميسي جائزة"الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى أفضل لاعب في العالم، وذلك لعام 2022. headtopics.com

كما فاز ميسي بلقب الدوري الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي، قبل الانتقال إلى فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي ليستهل مسيرته مع الفريق الجديد بإحراز لقب بطولة"كأس الدوريات"، والتي توج ميسي هدافا لها في هذه النسخة كما أحرز جائزة أفضل لاعب بنفس النسخة.

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