سفير فلسطين بتونس: مصر تبذل جهودا كبيرة لتوحيد الموقف العربي

وأضاف الفاهوم، في تصريحات لقناة"القاهرة الإخبارية"، أن إقامة دولتين ليس سلاما عادلا ولكنه سلام مقبول والأجيال الصاعدة أصبحت أكثر وعيا، مؤكدا أنه"كان من الأفضل للغرب أن يدعم السلام في المنطقة، لكن تم استخدام الأموال لدعم جيش الاحتلال".

وحذّر سفير فلسطين، من أن ما يحدث من تصعيد سيؤثر سلبًا على المنطقة برمتها وله مردود كارثي على إسرائيل، وليس على فلسطين فحسب. وتابع أن هناك مرجعيات وقوانين منها الشرعية الدولية والقرارات الدولية والمواقف الدولية التي اجتمعت عليها كل الدول ولم تنفذ إسرائيل شيئا منها، مشيرا إلى أن كل هذه المليارات إذا أنفقت لوضع آليات تنفيذية لإقامة وتثبيت الحق الفلسطيني على أرض فلسطين وإقامة هذه الدولة وعاصمتها القدس لكنا في منطقة يشملها الاستقرار والسلام.

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