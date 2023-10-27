سفير الدنمارك لدى الهند: يتعين السماح بتقديم الدعم الإنسانى فى قطاع غزة

المنعقد حاليا فى العاصمة الهندية (نيودلهى) حيث أعرب عن تهنئته للعالم بعقد هذا المؤتمر فى الهند، مشيداً بالبنية الأساسية الرقمية الهنديةوقال السفير الدانمركي:"إننا نتابع ما يحدث فى قطاع غزة عن كثب، ونحن نحث على ضرورة السماح بتقديم الدعم الإنسانى هناك".. مضيفا: "أن الهند هى العقل المدبر للتكنولوجيا والرقمنة الجديدة وتضع حلولا رقمية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهذا أمر رائع..

الهند تضع معايير جديدة لتمكين المواطنين وتحدد المستقبل للآخرين"، وأشار إلى أن رئيس الوزراء الهندى أعطى أملا بالنسبة لمستقبل الجميع عندما تحدث خلال هذا المؤتمر، حيث قال: "إن المستقبل يوجد هنا الآن، ويتعين انتهاز هذه الفرصةوكان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى قد افتتح - فى وقت سابق - النسخة السابعة من مؤتمر الهند للهواتف المحمولة.. وقال: "إن المستقبل يوجد هنا الآن؛ لأنه فى ظل عالم القرن الحادى والعشرين الذى يتغير بسرعة يتيح هذا المؤتمر إمكانية تغيير مصير عشرات المواطنين"..

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