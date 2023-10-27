سفير فلسطين بالقاهرة: غزة فى خطر وتعيش كارثة إنسانية وبحاجة لتدخل دولى عاجل

تحدث السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، عن مشهد العدوان الإسرائيلي جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة، قائلا:" إسرائيل ترتكب عدوان مستمر على غزة وحرب إبادة جماعية ممنهجة، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجارى حتى الآن، وارتكب أبشع الجرائم، وتم تدمير اكثر من 50% من إجمالى مبانى القطاع ومرافقه الحيوية والحياتية".

وأكد دياب اللوح أن غزة أصبحت كتلة من اللهب الأحمر ومشتعلة وتحترق، ويتم قصف المنازل على رؤوس أصحابها والقصف عشوائى أيضا يطال كل المواطنين، ولا يوجد مكان آمن فى القطاع، كما تم قصف الصحفيين والمستشفيات خرج معظمها عن الخدمة.

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