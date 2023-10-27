سفير فلسطين بالسعودية: موعدنا القادم في القدس بمشيئة الله

وتابع بسام الأغا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم مصطفى بكرى: لم ولن نرحل من القطاع، فالله اصطفانا بالأرض المباركة، الغرب يريد تطويق المنطقة بمشروع الترحيل إلى سيناء والأردن».وعلق سفير فلسطين في السعودية: موعدنا القادم في القدس بمشيئة الله، وما يحدث في قطاع غزة لا وصف له، والمقبل سيشهد جرائم ومذابح، لكننا صابرون ولن نترك أرضنا أبدا.

وتابع بسام الأغا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم مصطفى بكرى: لم ولن نرحل من القطاع، فالله اصطفانا بالأرض المباركة، الغرب يريد تطويق المنطقة بمشروع الترحيل إلى سيناء والأردن».وعلق سفير فلسطين في السعودية: موعدنا القادم في القدس بمشيئة الله، وما يحدث في قطاع غزة لا وصف له، والمقبل سيشهد جرائم ومذابح، لكننا صابرون ولن نترك أرضنا أبدا.

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سفير فلسطين بالقاهرة: لا يوجد مكان في غزة بمنأى عن القصف الإسرائيلي الغاشمسفير فلسطين بالقاهرة: لا يوجد مكان في غزة بمنأى عن القصف الإسرائيلي الغاشم اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يفشل مرة أخرى في وقف الحرب علي فلسطين ويرفض القرارات الأمريكية والروسيةمجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين، اقرأ أكثر ⮕

روسيا والصين تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.. وفشل النص المنافس الذي قدمته موسكومجلس الأمن، فلسطين، غزة، روسيا، موسكو، الولايات المتحدة، أمريكا، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، قرار امريكي بشأن غزة، الصين، الحرب علي فلسطين، وقف الحرب علي فلسطين، قرار وقف الحرب، اقرأ أكثر ⮕

بهذه الطريقة.. دنيا عبدالعزيز تدعم فلسطين من خلال الهلال الأحمردعمت الفنانة دنيا عبدالعزيز فلسطين، وذلك بنشر صور لها من تطولها في جمعية الهلال الأحمر لتعبئة صناديق الغذاء والعلاج لأهالينا في فلسطين، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”. اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين بالقاهرة: غزة فى خطر وتعيش كارثة إنسانية وبحاجة لتدخل دولى عاجلتحدث السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، عن مشهد العدوان الإسرائيلي جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة، قائلا:' إسرائيل ترتكب عدوان مستمر على غزة وحرب إبادة جماعية ممنهجة اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين بالعراق: استشهاد أكثر من 900 طفل في غزة حتى الآنأكد السفير أحمد الرويضي، سفير فلسطين في العراق، أن غزة تشهد قصف عنيف، ويوجد حديث عن بدء الاجتياح البري، ولا أحد يعلم شيء في ضوء قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة، موضحا أن المجتمع الدولي الذي تحدث طويلا عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأشبع الحديث عن العهد الدولي وحقوق الإنسان يقف متفرجا في هذه المجزرة والتي تستهدف أطفال غزة بالدرجة الأساسية. اقرأ أكثر ⮕